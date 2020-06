"Cuando veo a Benzema marcar más goles que nunca y en Francia no se ha querido retomar el fútbol, me desespero", asegura el presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, que ha digerido mal que la liga de su país no haya hecho todo lo posible por acabar el campeonato tras la crisis del coronavirus.

"Somos el hazmerreír de Europa", afirma Aulas en una entrevista con Efe en la que acusa directamente a los dirigentes de su campeonato de haber dado prioridad a intereses particulares y alaba la actitud de otros, como el de la Liga española, Javier Tebas.