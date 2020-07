Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no piensa lanzar un mensaje victorioso hasta que no haya conquistado matemáticamente LaLiga Santander y, tras un nuevo empate del Barcelona que permite al conjunto blanco ampliar la distancia a cuatro puntos si vence al Getafe, afirmó que en esta jornada "no pasará nada definitivo".

"Nuestra intención es intentar ganar todos los partidos pero no se sabe lo que puede pasar. Tenemos un equipo para intentar ganar. Faltan seis partidos y tenemos que repetirlo hasta el final. Hemos ganado cinco pero no significa nada. Hay que repetir mañana y luego otro", manifestó en una rueda de prensa telemática.