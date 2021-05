21 may. 2021

EFE Madrid 21 may. 2021

Alimentos ecológicos y de proximidad, agua osmotizada, cocina en instrumentos de titanio, dietas personalizadas... El secreto del 'Euro Villarreal' se sirve en la mesa. El 'submarino amarillo' lleva 15 años a la vanguardia de la nutrición, una de las claves de su gran campaña, en la que la final de la Liga Europa con el Manchester United es la guinda del pastel.

"Cuando nadie hablaba de ello, nosotros ya usábamos alimentos de proximidad, ecológicos, nada de alimentos refinados, ni pastas, ni arroces blancos, ni azúcares. Usábamos la quinoa cuando nadie hablaba de ella", asegura a EFE el nutricionista jefe del Villarreal, Héctor Usó.

Todos los futbolistas de la plantilla que dirige Unai Emery siguen una dieta pautada por el equipo de Usó, tanto en desayunos y comidas que hacen en la ciudad deportiva, como en las cenas, que en algunos casos se llevan preparadas por el propio club, para ellos y sus familias, y en otros reciben de empresas especializadas que siguen las directrices de los nutricionistas del Villarreal.

"Lo que tenemos son deportistas de élite, verdaderos atletas. Ya no vale el futbolista que solo toca bien el balón, el fútbol tiende a los atletas. A partir de la nutrición depende absolutamente todo, no puede haber una buena preparación física si el jugador no está bien nutrido, ni un buen descanso", amplía Usó, que reconoce que este trabajo "tiene que ver mucho en los resultados" que ha obtenido esta temporada el equipo.

El 'submarino amarillo' se ha convertido en un modelo a seguir. "Están años luz por delante de sus rivales", afirma Julio Llopis, consejero delegado de Tabalú, una compañía especializada en nutrición deportiva que colabora con Villarreal, Celta y varios futbolistas profesionales de otros clubes.

"Lo que hace el Villarreal con la nutrición es poner al equipo un punto o dos por encima de lo que conseguirían sin ello", enfatiza a EFE la compañía, que tiene entre sus clientes a estrellas amarillas como el delantero colombiano Carlos Bacca, Paco Alcácer o Alberto Moreno, entre otros.

UNA APUESTA VISIONARIA

Fue el director general del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, el que confió a Usó la alimentación de sus jugadores, hace más de 20 años. "Tenía clara la importancia de la nutrición respecto al rendimiento", recuerda Usó.

En aquellos tiempos era un trabajo mucho más artesanal, que tenía mucho de hablar con los futbolistas y convencerles de las bondades de una buena alimentación en todo momento. "Iba a sus casas, veía lo que tenían, hablaba con ellos y sus mujeres... Y poco a poco fuimos introduciendo el tema de la alimentación hasta que tuvimos la ciudad deportiva, una cafetería y una residencia con comedor", relata.

Con la mejora de los medios, el Villarreal comenzó a trabajar con productos de proximidad y ecológicos, utensilios de cocina de titanio -"el único material que no emite sustancias tóxicas durante el cocinado", afirma Usó-, aguas especiales (osmotizadas, con un PH concreto) y un plan específico de nutrientes, acompasado con el calendario de juego y las condiciones de cada jugador.

"Fue poco apoco, porque el jugador antes tenía unas costumbres que costaba cambiar, pero nos fuimos ganando la confianza. Ellos funcionan mucho con el boca a oreja, ven que a su compañero le va bien y prueban. Ahora mismo funciona solo. Cuando hacemos que la familia coma igual, cerramos el círculo", añade el nutricionista.

NUTRICIÓN DEPORTIVA DE ALTO NIVEL, UN SECTOR INCIPIENTE

Al calor de la creciente importancia que clubes y jugadores dan a la nutrición, han surgido empresas como Tabalú, que se centran en ofrecer a los futbolistas sus comidas preparadas conforme a los criterios de los nutricionistas del club y también están llegando a acuerdos con algunos clubes para gestionar su alimentación.

Tabalú es la creación de Julio Llopis, que a partir de trabajar con una empresa de utensilios de cocina de última tecnología entró en contacto con nutricionistas de clubes deportivos, entre ellos el Villarreal, con el que comenzó a colaborar con ellos preparando los 'picnics', las comidas que los jugadores reciben tras los partidos, y para atender a aquellos con familias más numerosas.

"Ellos siguen los mismos protocolos, alimentos, cocciones, materiales para cocinar... Todas las semanas me reúno con ellos y determino cuáles son los micro y macronutrientes de los jugadores y sus familias", explica el nutricionista del Villarreal Con este apoyo, Llopis comenzó a extender la compañía, con el objetivo de dar servicio tanto a clubes como a futbolistas profesionales que quieren seguir las dietas que les recomiendan en sus clubes.

"Hay clubes que ponen foco en la estrategia, pero no tienen soluciones para hacerla realidad (...) Nosotros nos adaptamos al cien por cien a los requerimientos nutricionales y médicos, y a los gustos del jugador. Cada cliente nos dice las gastronomías que le gustan en un cuestionario móvil, y cruzamos lo que le gusta con lo que necesita", detalla el empresario.

El proyecto va dando sus frutos. Tabalú es la compañía encargada de la cocina de la nueva ciudad deportiva del Celta de Vigo, atiende al Villarreal en sus comidas postpartido, y cuenta entre sus clientes varios futbolistas profesionales que residen en Madrid, Valencia e incluso alguno fuera de España.

La aceptación de los jugadores ha provocado que alguno quiera involucrarse más, como el centrocampista del Celta Denis Suárez, que se ha convertido en inversor. También atrae a los clubes: según Llopis para la próxima temporada comenzarán a trabajar con al menos tres de Primera División, y otros dos se incorporarán en la campaña 2022-23.

El crecimiento de esta empresa de nutrición deportiva tiene perspectiva internacional. Ya están trabajando con algún jugador fuera de España, y van a ser proveedores del club del exdelantero campeón del mundo con España David Villa, el Queensboro FC de Nueva York (Estados Unidos) a partir de la próxima temporada. "Con él montaremos conjuntamente una empresa para expandir la marca en Estados Unidos", asegura Llopis.

El alto rendimiento que rodea cada vez todos los aspectos del fútbol ha llegado a los fogones. El éxito del Villarreal, en su primera final de la Liga Europa, es el ejemplo patente de que hasta los más pequeños detalles influyen en el rendimiento deportivo.

Miguel Ángel Moreno