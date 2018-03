El español Feliciano López, número 38 de la clasificación de la ATP, reconoció hoy que debe dar gracias a su saque porque con él gana puntos gratis como tenista profesional, aunque no se considera un sacador puro.

"El servicio es mi mejor arma y no ha bajado con los años, una suerte a los casi 37. Sacar así me da tranquilidad porque gano muchos puntos gratis, aunque no me considero un sacador puro", señaló el jugador en una conferencia de prensa.