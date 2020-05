31 may. 2020

EFE Valencia 31 may. 2020

El Valencia ha emitido este domingo un comunicado en el que muestra sus sorpresa por las declaraciones del entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini, en las que reconocía haber sufrido síntomas presuntamente compatibles con el COVID-19 tanto en el partido ante el Valencia del pasado 10 de marzo como en el día previo sin tomar medidas preventivas.

"Hace unos días me hicieron las pruebas que me confirmaron que tuve la enfermedad (COVID-19). Recuerdo que el día antes del partido de Valencia estaba enfermo. Por la tarde, peor. Y cuando volvimos a Italia me sentía hecho pedazos", expuso Gasperini en una entrevista que este domingo publica La Gazzetta dello Sport.