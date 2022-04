El Villarreal trasladó la fiesta por su clasificación para las semifinales de la Champions en Múnich y firmó su resurrección en LaLiga Santander, con un triunfo importante en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe.

No acusó ni el desgaste físico ni emocional el conjunto de Unai Emery, que no obstante presentó un once con numerosos cambios respecto al que formó en el Allianz Arena. La 'operación' le salió perfecta al 'submarino amarillo', que tras acumular dos derrotas y un empate en las tres jornadas precedentes emerge en busca de la zona europea de la que se alejó notablemente con dichos tropiezos.