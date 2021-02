El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo este miércoles, ante el duelo ante el Salzburgo de la Liga Europa en La Cerámica, que más que pensar en rotaciones se centra en poner este jueves el mejor equipo posible y ganar el partido de vuelta de la eliminatoria, en la que su equipo ganó por 0-2 en la ida en Austria.

“La idea es tener un equipo competitivo que dé continuidad a lo del partido de ida ante un equipo herido al que respetamos y sabemos que no nos lo van a poner nada fácil. Son un equipo herido y con argumentos para complicarnos mucho. Sabemos de su calidad como para que no quiera y no deba hablar de rotaciones, la idea es poner a los mejores jugadores con la certeza de que van a ser los más competitivos en este partido", dijo Emery en rueda de prensa.