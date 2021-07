El español Enric Mas (Movistar), sexto clasificado en el Tour de Francia, reconoció que ese puesto le deja un "amargo sabor de boca", ya que su objetivo era lograr una plaza en el podio.

"Me voy con un sexto puesto, pero con un sabor de boca amargo. Estuve bastante bien en determinados días, sobre todo en Luz Ardiden, pero fallé en dos días que han acabado siendo claves. Tanto en Mont Ventoux como en el Col du Portet me sentí muy bloqueado de 'patas', soy un corredor que lleva mucha cadencia y esos días no iba", explicó el ciclista balear.