El español Enric Mas (Quick Step), sexto en la contrarreloj de Torrelavega y quinto en la general de La Vuelta, finalizó "muy contento" la etapa, pero se mostró cauto porque "hoy se gana y mañana puedes perder", pero sin descartar nada, incluido el podio.

"Estoy muy contento con la crono, he sacado un buen resultado. Ayer vinimos a ver la crono. Sabía que me venía bien, era de mover desarrollo. No sé si esperaba tanto como ser sexto, pero confiaba en mí y en un buen resultado. Hay que tener los pies en el suelo. Estoy quinto, pero en un día puedes estar el 10, hay que ir con cautela".