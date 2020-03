El coronavirus ha confinado al mundo del deporte profesional y aficionado, con rutinas en domicilios para no perder la forma, y un decreto ley ha establecido ilegal practicarlo al aire libre (exceptuando jardines privados), una circunstancia importante no solo para evitar una multa, sino también para no quedar fuera de la cobertura médica privada en caso de lesión.

Las aseguradoras, acogiéndose al decreto ley, pueden dejar sin cobertura a aquella persona que decida practicar deporte fuera de su casa mientras se mantenga el estado de alerta, en el caso de que se origine una lesión o accidente.