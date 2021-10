La selección nacional femenina de 1993 recibe el balón de oro durante la primera ceremonia de ingreso en el Hall of Fame del baloncesto español, organizado conjuntamente por la Federación Española de Baloncesto y el Diario As en el Estadio Olímpico de Sevilla. EFE/ Raúl Caro

Los exjugadores de baloncesto Juan Antonio Corbalán (d), Juan Antonio San Epifanio '?Epi' (i), y Arvydas Sabonis (c), durante la primera ceremonia de ingreso en el Hall of Fame del baloncesto español, organizado conjuntamente por la Federación Española de Baloncesto y el Diario As en el Estadio Olímpico de Sevilla. EFE/ Raúl Caro