Eric García, defensa de la selección española de fútbol, habló este domingo sobre el tanto de Kylian Mbappé en posible fuera de juego que supuso el tanto de la victoria de Francia y señaló que el árbitro le explicó que al tocar la pelota, jugó el balón para romper la jugada ilegal.

"Tiran el balón a la espalda y yo me tiro, la toco con el taco y Mbappé está en fuera de juego. El árbitro me dice que como la toco con el taco tengo intención de jugar el balón y me explica que me debería de apartar y que esa es la regla. Es una jugada que es fuera de juego claro en la que un defensa nunca en la vida se puede apartar de ahí", aseguró en Televisión Española.