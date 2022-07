No pudo ser en Inglaterra. España, a días del comienzo de la Eurocopa, era la favorita al título. No por un gran margen, pero sí con la estrella que le entregaba tener en sus filas a la mejor jugadora del mundo y a un grupo que tiene interiorizado un estilo de juego único. La rotura de Alexia Putellas, junto a la baja ya conocida de Jennifer Hermoso, lastró al equipo, que aun así compitió con orgullo y demostró ante Inglaterra que no estaban tan lejos de su mejor versión como se podía pensar.

Porque la fase de grupos dejó muchas dudas; dos errores tempraneros ante Finlandia y Alemania, falta de profundidad ante las germanas y muchos huecos atrás ante las danesas, que rozaron confirmar la debacle española, provocó que España llegara ante Inglaterra como cordero al matadero. No era fácil confiar en una España sin gol y a la que Jorge Vilda no sabía cómo sacar su jugo.