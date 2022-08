La natación española tratará de resarcirse a partir de este jueves de la gris actuación que protagonizó en los pasados Mundiales de Budapest, en los que no logró ninguna plaza de finalista, en un unos Europeos de Roma en los que Mireia Belmonte liderará el nutrido equipo español.

Pese a que Belmonte no logró el billete para el Europeo en los Campeonatos de España disputados el pasado mes de abril en Torremolinos, una cita que la catalana afrontó con escasas semanas de preparación, la dirección técnica de la Federación Española (RFEN) decidió incluirla entre los veintidós nadadores, once mujeres y once hombre, que competirán en la capital italiana.