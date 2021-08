El equipo español de ciclismo en pista formado por el valenciano Ricardo Ten (c), el cordobés Alfonso Cabello y el madrileño Pablo Jaramillo conquistó la medalla de bronce en la prueba de Velocidad por equipos, clase C1-C5, disputada en el Velódromo de Izu. EFE/EPA/Thomas Lovelock for OIS HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES