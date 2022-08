El belga Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vynil) aseguró que "es un día muy hermoso" para él tras hacerse con el liderato de la 77ª Vuelta a España en la sexta etapa, con final en el Pico Jano, y que ha soñado con ser primero en la general "desde hace tres meses".

"Lo que he conseguido es increíble y bonito, aunque lamentablemente no he podido conseguir la victoria de etapa. Todavía quedan 15 etapas, pero no es un sentimiento de decepción", dijo tras su paso por el podio de la cima cántabra.