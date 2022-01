Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna Sports, afirmó durante el III Foro Efe Sport Business Days sobre "La financiación en el mundo del deporte" que la entrada del fondo de inversión CVC dio la posibilidad al Mundial de Motociclismo de llegar a unos recursos que no habría tenido y estar en su situación actual.

"En nuestro caso, lo que nos ha dado el fondo de inversión, es la posibilidad de llegar a unos recursos que no hubiéramos tenido, porque si no estas con CVC los bancos no te lo prestan y la creencia, por su experiencia en estas situaciones, de que es lo que conviene o no conviene hacer", dijo.

Ezpeleta, que participa en el foro junto al presidente de LaLiga, Javier Tebas, y Francisco Gómez, director general de Seguros Pelayo, insistió en que "el campeonato del mundo de motociclismo no estaría en está situación, si no fuera por la presencia de los fondos de inversión".

Tras repasar los acuerdos anteriores con Bernie Ecclestone, la intervención de Banesto en el año 93 y luego el banco Santander, Ezpeleta señaló que se consiguió consolidar la situación del motociclismo y recordó que en el año 98 llegó la oferta de CVC.

"Me asustó, pero pensé que era el momento de tirar adelante una posibilidad. Lo primero que te ocurre, cuando un fondo de inversión como CVC o los dos que tuvimos después, como Bridgepoint o Canadian Pension Plan, confían en ti, es una sensación de que lo estamos haciendo bien, porque las compañías creen que podemos ser una empresa líder. Lo primero que te dan es confianza", apuntó.

Según explicó tanto CVC, como Bridgepoint o el Fondo Público de Pensiones de Canadá les dejaron gestionar el campeonato mundial, sobre todo en el ámbito deportivo.

"Tenemos muchísima vigilancia, sobre todo en la parte financiera, con 7 o 8 consejos de administración. Cualquier cambio que hemos querido hacer y que ha significado el aumento de liquidez que ganan los equipos o las fábricas en el mundial, es porque teníamos un soporte de un fondo como CVC", concretó.