El entrenador de la selección colombiana de fútbol, José Pekerman (c), dirige un entrenamiento de la selección. EFE/Archivo

El lateral colombiano Frank Fabra, del Boca Juniors de Argentina, aseguró este sábado que tiene el corazón partido en "50 millones de pedacitos" por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo sacó del Mundial de Rusia.

"Sólo había un propósito: ser parte de este sueño llamado Mundial. Luché, trabajé y me esforcé en mejorar. Lo fui consiguiendo día a día hasta estar aquí y hoy, con el corazón partido en 50 millones de pedacitos, me quedo en la puerta más cercana, sólo a un paso, me duele el alma", dijo Fabra en un mensaje en Instagram.