El cuadro principal del torneo de Basilea (pista cubierta y dotado con 1,98 millones de euros en premios) comienza este lunes, y en él figura el suizo Roger Federer, como primer favorito, con la posibilidad de conquistar su noveno título en esta competición, a pesar de admitir que desde que comenzó la gira de hierba este año tiene problemas en la mano derecha.

En una entrevista concedida a Rene Stauffer, del diario suizo Tages Anzeiger, Federer señala este problema. "Lleva molestándome a mi derecha durante tres meses, me lesioné al inicio de la gira de hierba durante un entrenamiento y ha influido más de lo que pensaba pero eso no es excusa, aunque ha habido partidos en los que no he podido golpear bien como en la final de Halle, o durante Wimbledon".