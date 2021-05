31 may. 2021

EFE París 31 may. 2021

El suizo Roger Federer brilló en su regreso a Roland Garros y, tras un año de ausencia, avanzó a la segunda ronda de un torneo en el que no seguirá la japonesa Naomi Osaka, que no ha aguantado la polémica generada por su decisión de no acudir a las ruedas de prensa.

Un día después de haber boicoteado a la prensa tras haber ganado su primera partido y de haber recibido una multa de 15.000 dólares y la amenaza de exclusión en caso de reincidencia, la número 2 del mundo tomó la iniciativa y anunció su retirada a través de las redes sociales.