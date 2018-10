Roger Federer confirmó este martes que jugará el Masters 1.000 de París, y de hecho saltará a la pista este miércoles, aseguró que Wimbledon le consultó sobre el desempate del quinto set, y que no recuerda su respuesta, y afirmó que los organizadores del torneo de exhibición de Yeda (Arabia Saudí) contactaron con él, y declinó participar allí.

"Sí, si no, no estaría sentado aquí. Me habría ido", dijo Federer en la conferencia de prensa previa al último Masters 1.000 de la temporada, al referirse a su participación. "Siento que me he recuperado bien de la semana pasada. Así que sí, lo intentaré mañana. Estoy emocionado", comentó el nueve veces campeón en Basilea, del que se cuestionaba si participaría en París, tras el esfuerzo realizado en su ciudad natal.