Felipe Reyes, que este jueves anunció su retirada, declaró que, aunque el "cuerpo y la cabeza" le dicen que podría jugar algún tiempo más, decide poner punto final a su carrera para afrontar "con ilusión" un futuro del que no sabe por dónde irán sus pasos, aunque sí pretende "devolver al baloncesto todo" lo que le ha dado.

"Llega el momento que ningún jugador quiere que llegue. He dado el cien por cien siempre y me he dejado el alma en la cancha. Ahora siento que termina una etapa de mi vida inolvidable porque he tenido la suerte de jugar en los dos grandes equipos de mi ciudad, Estudiantes y Real Madrid", dijo Felipe Reyes, durante el acto de despedida organizado por el club madridista.