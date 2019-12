Fernando Carro, subcampeón de Europa y plusmarquista español de 3.000 metros obstáculos, coronó su gran temporada recibiendo el trofeo "al atleta español" (hombre o mujer), tras alcanzar la continuidad que andaba buscando en las últimas temporadas, y piensa ya en los Juegos de Tokio 2020, que ha empezado a preparar compitiendo en la campaña de cross española.

"Ha sido un gran año para mí, por esa continuidad que pretendía: en 2018 gané la medalla de plata en Berlín y este año el récord nacional (8:05.69). Sobre todo me he asentado en unas marcas que ya son muy competitivas y que me permiten soñar con poder estar ahí, llamar a la puerta y que alguien me abra", declaró a EFE el atleta madrileño.