Luis Figo, ex jugador del Real Madrid y del Barcelona, aseguró no haber sentido nunca racismo en el vestuario del conjunto azulgrana después de que el francés Emmanuel Petit afirmara en una entrevista haberlo vivido.

"En mi época eso no pasó, nunca he sentido racismo en el vestuario. Todo lo contrario. Era extranjero y con quien mejor me llevaba era con los españoles. En mi ciclo no sentí ningún tipo de racismo y es extraño porque normalmente en cualquier vestuario hay buen ambiente. Si no, no consigues los objetivos", señaló.