El internacional brasileño Filipe Luis declaró este miércoles que su "prioridad" es renovar su contrato con el Atlético de Madrid, pero que "obviamente" está "abierto a escuchar otras ofertas", tras el supuesto interés del Flamengo en ficharle.

"Tengo contrato con el Atlético hasta junio y mi prioridad es renovar aquí, pero no cierro puertas. No tengo una oferta del Flamengo y tampoco me ofrecí, pero obviamente, estoy abierto a escuchar", dijo el lateral izquierdo, en declaraciones a 'Globoesporte', divulgadas este miércoles.