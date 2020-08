El ex subcampeón del mundo de los 250 c.c., Fonsi González Nieto, ha tenido hoy unas bonitas palabras de recuerdo para su tío Ángel Nieto, fallecido hace tres años en un accidente de Quad, al señalar en su Instagram que "Dicen que uno no se va cuando no le olvidan".

"Dicen que uno no se va cuando no le olvidan, un día como hoy nos dejaste... es una día muy triste para todos nosotros, pero sigues muy presente en el día a día por el legado que dejaste!!! Te queremos jefe. #ETERNO12+1 #unheroeunaleyendaunangel", recuerda Fonsi Nieto en su cuenta de la red social.