Víctor Font y Toni Freixa se mostraron poco discrepantes en el primer debate entre candidatos a la presidencia del Barcelona, que se celebró en el Círculo Ecuestre de la capital catalana y que no contó con la presencia de Joan Laporta, que declinó la invitación.

"La demoscopia dice que hay partido, hay muchos socios que están esperando para confrontar proyectos. Me parece una falta de respeto que Laporta no esté aquí porque por primera vez en la historia la votación no durará un día y hay socios que ya están votando por correo", dijo Font.