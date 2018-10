El delantero uruguayo Diego Forlán, exjugador de Atlético de Madrid y Villarreal, aseguró que la celebración de la final de la Liga de Campeones en el estadio Wanda Metropolitano "no cambia nada" para el conjunto rojiblanco, que ha tenido opciones "siempre" en los últimos años.

"El Atlético, desde que llegó Simeone, ha tenido opciones siempre (en la Liga de Campeones), no significa que vaya a cambiar nada. No deja de ser una ilusión para todos los aficionados, pero para el equipo en sí el objetivo es ganar la mayor cantidad de partidos, ir paso a paso, y jugar una final tan deseada y ganarla sería espectacular, pero no por que sea en el Wanda Metropolitano es un condicionante de éxito", manifestó Forlán en un acto en Madrid.