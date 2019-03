Fran Escribá considera que el del Celta de Vigo, con el que ha firmado hasta final de temporada tras la destitución anoche del portugués Miguel Cardoso, es el proyecto "ideal" para él, por eso no tardó "nada" en aceptar la oferta que le trasladó el director deportivo, Felipe Miñambres.

"Siempre me gustó este club y vengo con mucha ilusión, aunque la situación, evidentemente, es difícil. He tenido jugadores que han estado aquí y todos me han hablado bien del club. Me gusta la plantilla, el club y creo que es un proyecto ideal para mí", afirmó el técnico valenciano durante la rueda de prensa.