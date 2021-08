El balear Francisco Vallejo, primer cabeza de serie con un Elo de 2.710 puntos y reciente ganador del Nacional en la modalidad relámpago disputada en Marmolejo (Jaén), sumó su segunda victoria en el Campeonato de España de ajedrez individual y es líder con dos puntos junto sumados junto a otros 33 jugadores en Linares.

Vallejo se impuso a Adrián Galiana y el miércoles se enfrentará ante el gaditano Álex Garrido, campeón de España sub 16 en 2020 y que el pasado sábado venció en la categoría sub 28, en el Nacional de partidas rápidas en la categoría sub 18.