José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), definió como 'un día muy importante' este en el que se han firmado los estatutos que permiten la puesta en marcha de la primera liga femenina de fútbol profesional en España.

"No sé si es un día histórico pero sí muy importante, no solo para el fútbol femenino sino para el conjunto del deporte femenino en España. Incluso me atrevería a decir para la sociedad española, porque la búsqueda de la igualdad en cualquier ámbito es bienvenida. Vendrán otros deportes a los que hay que tratar de una forma similar. No hay dos deportes iguales pero permanece la lucha por la igualdad", dijo.