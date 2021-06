La federación neerlandesa de fútbol, la KNVB, anunció este martes que Frank de Boer dejará de ser seleccionador nacional tras la derrota de la "Oranje" en octavos de final de la Eurocopa por 2-0.

"Anticipándome a la evaluación, he decidido no continuar como seleccionador nacional. El objetivo no se ha logrado, eso está claro", declaró De Boer en un comunicado difundido por la Federación.