"Puedo ser caprichoso, pero no absurdo. Si no estoy a pleno, para disfrutar a pleno, no voy a estar en un lugar por el simple hecho de estar". Con esa frase cerraba Sebastián Abreu una entrevista concedida a Efe en 2019, cuando llegó al modesto Boston River uruguayo, el 29º club de su carrera. Expresaba así su idea de que el adiós llegaría cuando tuviera que llegar.

Finalmente, la despedida de las canchas de fútbol -como jugador- aconteció este viernes jugando para otro humilde, el Sud América, recién ascendido a Primera División y que, por el momento, se mantiene en las alturas del Torneo Apertura pese a la goleada por 5-0 encajada en el adiós del 'Loco'. Su 31ª camiseta profesional, al margen de la del Minas -su ciudad natal- y la selección de Uruguay, con la que conquistó la Copa América 2011 y fue cuarto en el Mundial de Sudáfrica 2010.