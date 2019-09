La tarraconense Marta Galimany, única atleta española en el maratón de los Mundiales de Doha, se declaró "muy contenta" con su decimosexto puesto en una carrera nocturna que terminó de madrugada en condiciones climáticas muy duras, con 33 grados y un 73 por ciento de humedad.

"Muy contenta con la carrera y con mi posición. He disfrutado, al principio siendo cauta y regulando mucho el ritmo. Lo único que al final un problema estomacal me ha obligado a disminuir el ritmo y mantener la posición porque no podía arriesgar más, y por detrás no peligraba mi puesto", comentó la atleta de Valls.