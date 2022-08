El entrenador del PSG, Christophe Galtier, no descarta la posible marcha de Neymar, a pesar de estar contento con su rendimiento, y niega roces entre la estrella brasileña y Kylian Mbappé por el lanzamiento de los penaltis.

"El mercado siempre depara sorpresas, muchas sorpresas. Pero no he escuchado a Ney decir que se quiera ir. Trabaja bien, tiene un buen rendimiento y no me parece que sea un jugador que esté esperando algo. Pero el mercado (de fichajes) es el mercado", señaló este viernes Galtier, esbozando una risa incómoda.