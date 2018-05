28 may. 2018

EFE Bilbao 28 may. 2018

Cristian Ganea y Josu Urrutia dejaron claro este lunes, en la presentación del internacional rumano como nuevo futbolista del Athletic Club, que el puesto del jugador formado en el fútbol vizcaíno es el de "lateral" izquierdo, aun a pesar de considerase un jugador ofensivo y de haber jugado años en otras posiciones del equipo.

"Mi puesto es lateral, los últimos tres años he jugado ahí. Aunque también he jugado de interior y de media punta, pero donde más a gusto me siento es de lateral", dijo el de Bistrita en la sala de prensa Jose Iragorri de San Mamés.