Asier Garitano, entrenador del Leganés, aseguró que el anuncio de su marcha del club a final de temporada no responde a que haya llegado a un acuerdo con algún otro equipo para dirigirle la próxima campaña.

"Yo he exigido mucho a todos y yo creía que tenía que exigirme a mí también un poco más, que era el momento de decir hasta aquí hemos llegado. Pero no he decidido irme porque tenga otro equipo, he tomado muchas decisiones de estas con mucha gente y tenía que tomarla conmigo mismo. Es lo que yo sentía", explicó en la rueda de prensa de su despedida.