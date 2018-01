Asier Garitano, técnico del Leganés, se refirió al fichaje en el mercado de invierno del internacional saudí Yahia Al-Shehri y aseguró no saber qué nivel puede dar.

"No lo conozco, no le he visto. Vendrá, lo veré e intentaré sacar lo que tenga como con cualquiera. Pero no te podría decir si tiene nivel o no lo tiene. Sé que es internacional pero no sé el nivel que tiene ni que puede dar. Lo desconozco", indicó en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Real Madrid.