El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, aseguró que sólo tiene buenas palabras para el centrocampista Carlos Soler, pero dijo que la decisión de dejar el club y fichar por el PSG y no aceptar la propuesta de renovación fue suya, aunque señaló que la entiende.

“Ha tenido una propuesta nuestra. Al final, él ha decidido no continuar, es normal. He trabajado con un chico increíble. Ha trabajado siempre bien, dentro y fuera del campo. Solo pudo hablar bien de Carlos, me ha dado mucho”, afirmó en una rueda de prensa.