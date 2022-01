José Luis Gayá, capitán del Valencia, consideró tras caer ante el Real Madrid por 4-1 que en su opinión claramente no había existido penalti de Omar Alderete sobre Casemiro pero que no iba a poner ninguna excusa por el arbitraje.

"Lo hemos visto y a nuestro parecer no ha sido penalti. Es clarísimo que Casemiro es el que le pega por atrás a Omar. Nos ha condicionado mucho ese 1-0, es la realidad, pero no voy a poner ninguna excusa por el árbitro. Cuando te ganan 4-1 te lo tienes que hacer mirar y no hay que poner excusas. Tenemos que hacer autocrítica porque recibiendo cuatro goles no vamos a poder ganar el partido", asumió el internacional español.