Gemma Triay, número uno del ránking del World Padel Tour, no ha dudado en destacar, tras a polémica suscitada por la no participación de algunas jugadoras en el campeonato de España, que no piden "más dinero", sino "igualdad".

"No es fácil que 150 chicas nos pongamos todas de acuerdo, pero esto era lo suficientemente importante", ha comentado Triay, vencedora en el Córdoba Open y que será la primera invitada de un programa sobre pádel, "padeleros" que se emitirá el próximo lunes 1 de noviembre en 'streaming'.