El ala cerrada de los San Francisco 49ers, George Kittle, aseveró este viernes que su compañero, el tacle ofensivo Trent Williams, es el mejor jugador de la NFL.

"Trent Williams es el mejor jugador de la NFL. No me importa a quién se nombre. Podríamos hablar de cualquiera, pero Trent es el ser humano más dotado por Dios que he visto", dijo Kittle.