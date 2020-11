El legendario Gerd Müller cumple este martes 75 años, hundido en las nieblas del Alzheimer, enfermedad que se le detectó en 2011 y que se hizo pública en 2014 y que ahora está en estado avanzado.

"No come prácticamente nada, casi no puede tragar, pasa cerca de 24 horas diarias en la cama y tiene pocos momentos de lucidez. Es hermoso cuando abre los ojos brevemente", dijo su esposa, Uschi Müller, en una entrevista al diario "Bild" realizada con motivo de los 75 años.