El director general del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, afirmó este miércoles que no ha disfrutado "ni un solo título de los últimos diez años" del equipo colchonero.

"Llevamos diez años creciendo y no he sido capaz de disfrutar de un solo título", dijo en el evento Sports Summit en Ciudad de México, y lo atribuyó a la responsabilidad, "que no deja disfrutar de nada".