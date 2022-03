Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, convocó a 23 jugadores para el viaje de este lunes a Manchester para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el United en Old Trafford, con José María Giménez, en seria duda por una dolencia en el sóleo; Geoffrey Kondogbia y Mario Hermoso, que ultiman su puesta a punto, dentro de la expedición que partirá hasta la ciudad inglesa.

El central uruguayo es el foco de atención en las horas previas. Lesionado el pasado viernes ante el Cádiz, no se entrenó el domingo junto a sus compañeros, pero apurará hasta el final sus opciones de poder formar parte del once en el encuentro definitivo del martes, con lo que la sesión de esta tarde en el escenario del duelo aparece como un momento trascendente para comprobar si podrá estar o no a disposición del entrenador para jugar.