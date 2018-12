El uruguayo Diego Godín, defensa del Atlético de Madrid, aseguró este lunes que no ha renovado aún su contrato con el club rojiblanco, que concluye en 2019, pero remarcó que está "tranquilo", al tiempo que, sobre el partido de la Liga de Campeones ante el Brujas, expresó que se espera el "mejor rival".

"No he renovado con el club, pero estoy tranquilo. Estoy centrado en competir y ahora he estado centrado en recuperarme. Con tranquilidad y ya se verá lo que tenga que ser y cómo se va dando el año", explicó el capitán del Atlético en rueda de prensa en el estadio Jan Breydel de Brujas, donde este martes juega contra el equipo local en la última jornada de la fase de grupos.