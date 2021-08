El estadounidense Andrew Goudelock aseguró en su presentación como nuevo jugador del Bilbao Basket que asume con "orgullo" el rol de "líder" del equipo esta temporada y subrayó su intención de "apoyar y ser un ejemplo para que los más jóvenes se sientan cómodos".

"Seguro que soy el más viejo del equipo y mi experiencia debe servir para transmitírsela a lo nuevos. En todos los sitios en los que he estado he tratado de aportar lo que he aprendido", subrayó el escolta, de 32 años, en su primera rueda de prensa como 'hombre de negro'