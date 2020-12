Valencia, 12 dic (EFE). El entrenador del Valencia, Javi Gracia, admitió en la rueda de prensa posterior al empate logrado ante el Athletic Club en Mestalla que “el equipo necesita mejorar, porque en la faceta ofensiva estamos haciendo bastante poco”.

El técnico admitió que no son capaces de dominar el ritmo de los partidos. “No puedo decir que nuestra realidad no sea esta porque es lo que vemos porque no somos capaces de dominar salvo en segundas partes o en determinados momentos como cuando hemos estado por detrás”, asumió.