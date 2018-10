El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, asumió este miércoles, tras el triunfo ante el Brujas en la Liga de Campeones, la "culpa" de la eliminación de la pasada temporada en el máximo torneo europeo, porque "no estaba bien, no tenía la cabeza para jugar y estar al cien por cien".

"El año pasado yo no estaba bien. Mentalmente no tenía la cabeza para jugar y para estar al cien por cien para los partidos importantes y para mí eso fue la culpa de no pasar la 'Champions'. Este año es diferente, estoy muy bien y eso es una ayuda importante para el partido", declaró el internacional francés en zona mixta.