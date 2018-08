El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, declaró este miércoles, tras ganar la Supercopa de Europa al Real Madrid (2-4), que se quedó en el equipo porque había "un buen proyecto" y tiene "confianza en este club y en Simeone" y hoy ha visto que no se ha equivocado.

"Me quedé porque había un buen proyecto. Tengo confianza en este club y en Simeone. Hoy he visto que no me he equivocado. Ahora nos queda mucho todavía y hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo", explicó en declaraciones a Movistar Plus durante la celebración del título en el estadio Lillekula de Tallin.